San Giuliano Terme: inaugurato il nuovo alloggio Apes nel Parco dei Pini

È stato inaugurato stamattina l'alloggio Apes situato nel Parco dei Pini a San Giuliano Terme. Meno di un anno di lavoro e perfettamente nei tempi stabiliti, Apes (Azienda Pisana Edilizia Sociale) e il Comune di San Giuliano Terme sono stati in grado di mettere a disposizione questo appartamento di circa 65 metri quadri nel cuore della frazione capoluogo. L'investimento complessivo ammonta a 126.500 euro.

Il progetto che ha portato al recupero di questo appartamento è stato articolato tenendo conto di tre aspetti: per raggiungere la superficie necessaria al corretto dimensionamento, l'attuale solaio del primo piano è stato ampliato inglobando parte del vecchio vano scale; la struttura originaria, salvo alcuni interventi migliorativi, è rimasta inalterata, infatti il progetto ha ridisegnato gli spazi interni e completato l'immobile con i servizi necessari; le facciate del vecchio opificio, essendo parte storica del parco, si è deciso di conservarle compatibilmente con le nuova funzione dell'immobile.

L'alloggio è composto in questo modo. Gli spazi della zona giorno sono al piano terra: ingresso, soggiorno-sala da pranzo, angolo cottura e un locale adibito all'occorrenza a lavanderia. Al primo piano camera singola e camera doppia, oltre al bagno con doccia; questo livello è servito da una nuova scala, meno larga di quella originaria ma collocata nella stessa posizione.

"Questo intervento nasce dalla volontà di valorizzare al meglio un patrimonio comunale posto nel cuore di San Giuliano Terme, rispondendo al bisogno di abitazioni pubbliche sempre più crescente in questi anni. Il fatto che si tratti di un recupero edilizio senza uso di nuovo territorio aumenta il valore di questo intervento" afferma Luca Paoletti, amministratore unico di Apes.

"Abbiamo seguito il percorso verso la conclusione di oggi e siamo soddisfatti per aver dato una risposta all'emergenza abitativa nei tempi stabiliti, soprattutto considerato il periodo che stiamo vivendo - sottolinea Francesco Corucci, assessore alla Casa del Comune di San Giuliano Terme - il recupero dell'esistente deve essere al servizio della collettività, dando risposte ai bisogni delle persone".

"Il recupero e la valorizzazione del patrimonio esistente sono tra gli elementi centrali di questo mio secondo mandato - conclude il sindaco Sergio Di Maio - in questo caso diamo una risposta concreta in un periodo peraltro delicato con il recupero di un ex edificio tecnico proprio nel cuore della frazione capoluogo di San Giuliano Terme. Ringrazio Apes e i tecnici per il lavoro svolto nei tempi previsti".