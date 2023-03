L'Asl apre quattro ambulatori per le cure odontoiatriche dei pazienti con autismo

Domenica prossima, 2 aprile, sarà la Giornata mondiale della consapevolezza sull’autismo, iniziativa varata nel 2007 dall'Assemblea generale dell'Onu per sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza di garantire alle persone autistiche una vita piena e soddisfacente, per contrastare la discriminazione e l’isolamento di cui ancora oggi possono essere vittime e per promuovere la ricerca e la diagnosi. Proprio dal mese di aprile, nell’ambito dei percorsi assistenziali per persone con bisogni speciali (PASS), l'Azienda USL Toscana nord ovest aprirà sul territorio quattro ambulatori odontoiatrici dedicati alle persone con disturbo dello spettro autistico a Livorno, Cascina, Viareggio e Pontedera con la prospettiva di integrarlo con il servizio già avviato dall’Azienda Ospedaliera Universitaria Pisana.

Le sedute si svolgeranno al mattino, in orario 8-13: il lunedì al distretto di Cascina, il martedì al distretto 'Tabarracci' di Viareggio, il mercoledì al distretto di Pontedera e il giovedì all'ospedale di Livorno. Per contattare l'ambulatorio si può inviare una mail a pass@uslnordovest.toscana.it. Dopo un primo colloquio con i genitori o i caregiver, seguiranno una prima visita e alcune sedute di familiarizzazione, per poi passare alle prime cure. A coordinare il servizio sarà il dottor Paolo Rolla, direttore della UOSD Odontostomatologia aziendale mentre gli ambulatori saranno tenuti dalla dottoressa Francesca Pardossi.

"Il disturbo dello spettro autistico interessa un numero elevato di famiglie e la sua diagnosi è in continua crescita nella popolazione - spiega la dottoressa Pardossi - e la visita e le cure devono essere condotte con modalità adeguate, in modo da mettere le persone con autismo nelle migliori condizioni di tranquillità, sicurezza, confidenza che permettano loro un approccio graduale con l'ambulatorio e con i medici". Il percorso di assistenza è stato intrapreso nel 2016 all'interno dell'Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana, sotto la guida della professoressa Maria Rita Giuca, grazie alla collaborazione del Cnr di Pisa e del Dipartimento di informatica dell’Università di Pisa, in particolare della professoressa Susanna Pelagatti.

"La chiave è la personalizzazione del percorso - aggiunge Pardossi - la competenza di adattarsi ai reali bisogni e capacità di ciascun paziente. L'obiettivo è portare l'ambulatorio odontoiatrico ancora più vicino alle famiglie e alle varie realtà del territorio, con la prospettiva di mantenere l'assistenza anche all'interno dell'Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana. E' un traguardo raggiunto grazie alla collaborazione di tante persone, istituzioni e associazioni, in particolare Autismo Pisa e Valdera Aps, che hanno creduto e credono che la salute di ogni persona passi attraverso l'accoglienza e la creazione di percorsi il più possibile mirati ai diversi bisogni di ogni individuo".

L’ambulatorio odontoiatrico per soggetti con disturbo dello spettro autistico prevede un odontoiatra e un igienista dentale. Ogni paziente ha caratteristiche e bisogni diversi, quindi ogni visita è modulata e personalizzata. L'approccio è disegnato per far sì che il paziente possa accedere alla prevenzione e alle cure in maniera graduale, senza apprensioni che potrebbero pregiudicarne la collaborazione richiesta quando si fanno trattamenti preventivi e terapeutici mirati al raggiungimento del più alto grado di salute orale possibile per ogni individuo.