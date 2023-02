Angelo De Luca nuovo coordinatore dell'Associazione Nazionale Carabinieri di Pisa

Nei giorni scorsi il Generale di brigata Angelo De Luca è stato eletto nuovo coordinatore dell'Associazione Nazionale Carabinieri per la Provincia di Pisa. La provincia di Pisa è articolata su 18 Sezioni Anc con alcune migliaia di soci tra effettivi, familiari e simpatizzanti.

L'associazione Nazionale Carabinieri funge da collante tra i militari in congedo e quelli in servizio, mantenendo i rapporti anche tra le altre forze armate e le rispettive associazioni; promuove attività di volontariato con finalità assistenziali, sociali e culturali e nei limiti del possibile contribuisce all’assistenza morale, culturale ed economica a favore dei propri iscritti e dei loro familiari.

"E’ per me un onore ed una responsabilità ricoprire questo delicato ruolo ed il mio ringraziamento - commenta De Luca - lo rivolgo a tutti presidenti Anc ed ai loro soci che hanno avuto fiducia in me". Felicitazioni sono pervenute al Generale De Luca per il nuovo impegnativo incarico dall'Ispettore Regionale Generale di Divisone Luigi Nardini e dal Presidente nazionale dell'Associazione Nazionale Carabinieri Generale di Corpo d'Armata Libero Lo Sardo.