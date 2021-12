Anna Vaccarelli premiata come miglior informatica e pioniera di cybersecurity

Anna Vaccarelli, dirigente tecnologo dell’Istituto di informatica e telematica del Cnr (Cnr-Iit) di Pisa e responsabile relazioni esterne di Registro .it, è stata premiata presso il Consiglio nazionale economia e lavoro (Cnel) come miglior informatica, dall’Italian computer society - l’associazione informatici professionisti - durante un convegno voluto da Confassociazione Digital.

Nella motivazione del premio, il comitato scientifico scrive: "Per essersi distinta nei prestigiosi incarichi ottenuti come ricercatrice e dirigente del Cnr, e nei numerosi ruoli apicali ricoperti. Oggi dopo lunga esperienza, si pone tra le pioniere della cybersecurity, della divulgazione scientifica rivolta al digitale in Italia ed esperta a livello internazionale".

Vaccarelli, originaria di Taranto, si è laureata all’Università di Pisa in Ingegneria elettronica. Dal 2004 è responsabile delle Relazioni esterne, media e comunicazione del Registro.it, l'anagrafe dei domini.it, gestito dallo Iit del Cnr. Svolge e coordina attività di comunicazione e di divulgazione tecnica e scientifica sui temi della rete anche attraverso strumenti multimediali, quali ad esempio la WebTv del Cnr. Dal 2010 coordina e promuove un'azione di diffusione della cultura di internet nelle scuole, con progetti di peer education tra vari livelli di scuola, realizzati attraverso lo strumento dell'alternanza scuola- lavoro, attraverso la Ludoteca del Registro .it.

E' tra gli ideatori, fondatori ed ispiratori di Internet Festival dal 2008, e dal 2011 è coordinatrice del comitato esecutivo del Festival. Ha progettato e cura la trasmissione radiofonica di divulgazione scientifica 'Aula40'. Ha svolto attività di ricerca e di docenza nel settore della Information security. E’ coautrice di oltre 100 pubblicazioni scientifiche e tecniche. E’ stata vicepresidente dell'associazione di sicurezza informatica Assosecurity.