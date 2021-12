Salgono i contagi, Volterra cancella la festa di fine anno in piazza: "Serve prudenza"

"Ogni giorno i dati dei contagi da Covid-19, in Toscana e in Italia, stanno risalendo. Secondo l'Agenzia Regionale di Sanità (ARS) la curva salirà ancora fino ai primi giorni di gennaio 2022. Serve prudenza e attenzione, oltre al rispetto delle regole per la prevenzione della diffusione del Covid-19". E' con queste premesse che il sindaco di Volterra Giacomo Santi introduce sui social, stamani 21 dicembre, l'annuncio che "questa impennata fa registrare molte marce indietro e annullamenti di eventi e feste di fine anno in gran parte di vari comuni. Pertanto, con rammarico, comunico, a nome di tutta l'amministrazione comunale, che la festa dell'ultimo dell'anno in piazza dei Priori, per il secondo anno consecutivo, non si svolgerà".

"La probabile introduzione del tampone, che verrà deciso domani - prosegue con le spiegazioni il primo cittadino - oltre al certificato verde 'Green Pass rafforzato', rende molto complessa e problematica ogni tipologia di organizzazione dell'evento in oggetto; inoltre, l'innalzamento dei contagi richiede estrema prudenza. Ci dispiace assumere questa decisione, perché volevamo svolgere la festa di fine anno ed eravamo pronti per farlo: avevamo, infatti, già predisposto in parte le risorse economiche per festeggiare ed aprire le porte al 2022 nel modo migliore".

Infine conclude: "In questo momento la nostra priorità è la salvaguardia della sicurezza e della salute pubblica di tutti i cittadini e visitatori della città di Volterra. Auguriamo dunque a tutta la cittadinanza di vivere queste festività con tanta serenità, quella di cui tutti noi abbiamo tanto bisogno".