La Costituzione italiana a portata di app 'Smart EduCost'

Sarà lanciata mercoledì 17 marzo, nella data che ricorda il 160° anniversario dell’Unità d’Italia, la nuova app 'Smart EduCost' che l’Università di Pisa dedica agli studenti delle scuole superiori e ai docenti impegnati nell’insegnamento dell’educazione civica. L’applicazione, disponibile in modo gratuito su AppleStore e PlayStore, rappresenta un vero e proprio percorso di educazione alla cittadinanza attiva e responsabile, al tempo stesso rigoroso e coinvolgente. I ragazzi potranno approfondire la conoscenza della Costituzione italiana giocando con numeri, concetti logico-matematici e parole, e si potranno esercitare con quiz e domande sfidando amici e compagni di classe sulle competenze civiche acquisite.

La presentazione dell'app, alle ore 15,45, sarà trasmessa in diretta su YouTube (https://www.youtube.com/ watch?v=KSkpWCb61Xo) e sul canale Facebook dell’Università di Pisa. Con il coordinamento della giornalista Gianna Fregonara del Corriere della Sera, interverranno il rettore Paolo Maria Mancarella, l'assessora all'Istruzione della Regione Toscana, Alessandra Nardini, il dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale - Ufficio X Ambito Territoriale di Pisa, Fabio Pagliazzi, l'ideatore dell'app e responsabile scientifico del Laboratorio di Cultura Costituzionale dell'Ateneo pisano, Saulle Panizza.

In questo ambito sarà anche mostrato in anteprima il video illustrativo dell'app, che è arricchito dal sottofondo musicale tratto dal brano 'Italia è' di Claudio Baglioni, il cui utilizzo è stato concesso a titolo completamente gratuito a testimonianza dell’attenzione dell’artista per questo tipo di attività.

L’idea di realizzare l’app 'Smart EduCost' è nata all’interno delle attività del laboratorio di Cultura Costituzionale dell’Università di Pisa (https://culturacostituzionale. sp.unipi.it/) e trae spunto dalla pubblicazione del volume 'Tutti i numeri della Costituzione. Analisi logico-matematica della Carta fondamentale', pubblicato a fine 2019 dalla Pisa University Press. Con una prospettiva originale, il volume prova a ricostruire con organicità il sistema di numeri e, più in generale, di concetti logico-matematici che contraddistinguono la nostra Costituzione, a partire dalla struttura e dalla distribuzione degli articoli: evidenziare in maniera sistematica questi intrecci e ricorrenze rappresenta un modo nuovo di avvicinarsi al testo, adatto anche a chi si sente meno portato per un approccio umanistico. L'interesse suscitato dal libro ha suggerito di sviluppare quella prospettiva anche attraverso una applicazione informatica, realizzando uno strumento innovativo e gratuito a supporto dell’attività didattica e di grande utilità sia per giovani studenti che per insegnanti.