Nuova sede distaccata della Polizia municipale a Migliarino: approvato il progetto da 90mila euro per l'ultimazione dei lavori

"È stato recentemente approvato dalla Giunta comunale di Vecchiano il progetto esecutivo per l'ultimazione del restauro dell'immobile di Via Fucini a Migliarino che si appresta ad essere sede distaccata della nostra Polizia municipale, che da sempre opera in stretta sinergia con l'Arma dei Carabinieri e con tutte le forze dell'ordine". E' quanto annuncia il sindaco Massimiliano Angori.

"Con un finanziamento di 90mila euro per il nostro ente, ottenuto dal Ministero dell'Interno, andremo a realizzare il completamento degli interventi appaltati nell’anno 2021. Tra questi vi è anche l'effettiva messa in opera dell’impianto fotovoltaico da realizzare all’edificio dell’ex Pubblica Assistenza, di proprietà comunale, collocato in Via Fucini a Migliarino - spiega l'assessore ai Lavori pubblici Sara Giannotti - andiamo quindi a intervenire concretamente anche su efficientamento energetico di questo immobile in un'ottica di sviluppo territoriale sostenibile. Quando le lavorazioni saranno ultimate avremo a disposizione un nuovo presidio distaccato che sarà a beneficio della nostra Polizia municipale e in generale di tutta la nostra collettività".