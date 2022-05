Capannoli: torna in funzione l'area sosta camper

Un'area sosta rinnovata, 12 piazzole di sosta per i camperisti a cui si potrà accedere dopo l'identificazione ed usufruire dei servizi presenti: carico e scarico acque, ricariche elettriche e così via.

Uno spazio che per molti anni era stato inutilizzato e che oggi torna ad essere un punto di riferimento turistico per chi transita in Valdera; un'area sosta che si colloca all'interno del centro abitato di Capannoli, in una zona che negli ultimi anni è stata riqualificata grazie ai vari interventi del Comune.



L'area sosta camper infatti si trova tra lo stadio comunale e la nuova Piazza Nilde Iotti, a due passi dalla Pubblica Assistenza e dall’asilo nido comunale.E' immersa nel verde, le piazzole sono ombreggiate da alberi ad alto fusto ed intorno sono presenti arbusti e fiori; oltre all'accesso controllato, dotato di sbarre, sarà videosorvegliata, e presenta una zona relax, con un gazebo e alcune panchine.Grande soddisfazione da parte del sindaco Arianna Cecchini: "È un importante segno di ripartenza. Riattivare l'area sosta camper era un impegno che ci eravamo presi con i cittadini ed oggi, dopo il lungo periodo segnato dell'isolamento, torniamo a dare un servizio ai turisti. L'intervento si inserisce in una serie di attività che la nostra amministrazione comunale sta portando avanti per la valorizzazione turistica del territorio e per vivere in libertà tante zone della nostra bellissima Valdera".