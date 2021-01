Sorpresi con marijuana, hashish e cocaina: tre arresti

Uno dei tre uomini finiti in manette aveva anche 15 piante di marijuana essiccate

Sono stati arrestati dai Carabinieri a Pontedera un 40enne ed un 37enne per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. I militari hanno sorpreso il primo in possesso di più di 1 kg di marijuana, 37 grammi di hashish e 15 piante di marijuana essiccate, mentre il secondo di oltre 1,3 kg di marijuana. Lo stupefacente è stato sequestrato, mentre i due sono stati accompagnati presso le proprie abitazioni in regime di arresti domiciliari, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

A Migliarino (Vecchiano) invece a finire in manette è stato un 54enne sorpreso lungo l'Aurelia, dai Carabinieri della Sezione Radiomobile, unitamente ai colleghi del Nucleo Cinofili di San Rossore e del 6° Battaglione 'Toscana', in possesso di oltre 16 grammi di cocaina. Arrestato, è stato trattenuto nelle camere di sicurezza dell’Arma, in attesa di essere giudicato stamani con rito direttissimo.