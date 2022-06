Santa Maria a Monte, cumulo di pene per un 52enne: arrestato

Il Commissariato di Pontedera, con la collaborazione di personale della Polizia Locale di Santa Maria a Monte, ha dato esecuzione al provvedimento emesso dall'Ufficio di Sorveglianza di Pisa con cui è stata disposta la carcerazione di un italiano 52enne, per l'espiazione di 4 anni e 9 mesi di condanna per pene concorrenti per reati contro il patrimonio e in materia di stupefacenti. L’uomo, gravitante a Pontedera, è stato rintracciato dopo un lungo appostamento, presso la propria abitazione di Santa Maria a Monte. Terminati gli adempimenti di rito comprensivi anche dei rilievi foto-dattiloscopici, l’arrestato è stato condotto presso la Casa Circondariale di Pisa a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. .