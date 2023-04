Spaccate e furti nelle auto dei turisti per oltre due anni: l'operazione 'Trolley' ferma 5 malviventi

Nella mattinata di martedì 18 aprile i Carabinieri del Comando Provinciale di Pisa, supportati dai colleghi del Nucleo Cinofili Carabinieri di S. Rossore e del Nucleo Elicotteri Carabinieri di Pisa, hanno arrestato 5 persone in esecuzione di un’ordinanza emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Pisa, su richiesta della Procura della Repubblica (a firma del sostituto procuratore Egidio Celano), tutte ritenute responsabili (a vario titolo) dei reati continuati in concorso di furto aggravato e ricettazione ai danni di turisti, commessi da luglio 2020 a dicembre 2022.

Il provvedimento restrittivo scaturisce dagli esiti di indagini articolate, avviate subito dopo la denuncia, per il reato di ricettazione, di un cittadino nordafricano, avvenuta nell'agosto 2021. I militari nell'abitazione dell'uomo avevano trovato un ingente quantitativo di merce (pc portatili di varie marche, tablet, fotocamere digitali, droni, cellulari, gioielli in oro, abbigliamento e accessori griffati) contenuta in 34 valigie e trolley, risultata poi provento di numerosi furti su auto, effettuati prevalentemente nel centro storico, ai danni di turisti per la maggior parte stranieri.

In particolare, l’indagine ha permesso di comprovare l’operatività, nel territorio della città di Pisa, di un gruppo criminale composto da persone di etnia rom (4 uomini e 1 donna), dimoranti stabilmente all’interno del campo nomadi di Coltano. I criminali, mediante un modus operandi consolidato, sfruttando talvolta anche minori a bordo delle vetture utilizzate per i furti, con lo scopo di eludere i controlli, hanno compiuto i reati sulle auto in sosta (furti con spaccata) nelle zone turistiche della città, a ridosso del complesso monumentale di piazza dei Miracoli, impossessandosi dei bagagli contenuti all’interno delle autovetture.

Durante le attività di indagine sono stati complessivamente accertati 33 furti con altrettante autovetture danneggiate, dei quali 18 sono stati scoperti e ricondotti a 38 vittime di varie nazionalità (fra cui Spagna, Germania, Francia, Olanda, Stati Uniti, Venezuela e Colombia) a cui è stato o sarà riconsegnato il materiale rinvenuto.