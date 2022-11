In stato di agitazione urla nel pieno della notte poi, in fuga dalla Polizia, si schianta con l'auto contro un muro

Intervento intorno alle tre della notte scorsa di una pattuglia della Squadra volanti in via Gastone Baldan al Cep, dove alcuni residenti segnalavano un veicolo fermo nei giardini, dal quale era sceso un uomo in forte stato di agitazione, che imprecava e sbraitava contro tutti. I poliziotti giunti celermente sul posto hanno intercettato l'autovettura ed intimato all’esagitato di calmarsi.



L'uomo alla vista degli agenti invece di seguire l’invito è risalito sull’autovettura, ripartendo a tutta velocità proprio in direzione dei poliziotti, che sono riusciti ad evitare di essere investiti e hanno inseguito il veicolo in fuga, che comunque dopo appena 50 metri si è schiantato contro un muro di recinzione.



I poliziotti, aiutati anche da una pattuglia dei Carabinieri nel frattempo sopraggiunta, hanno invitato l’uomo a scendere dal mezzo, ma per tutta risposta questi ha opposto resistenza, minacciandoli di utilizzare una siringa contro di loro brandendola tra le mani. Gli operatori sono riusciti a disarmarlo e bloccarlo, arrestandolo per una serie di reati tra cui minaccia e resistenza a pubblico ufficiale, tentate lesioni personali e ricettazione dell’auto, risultata provento di furto avvenuto in via del Marmigliaio il 10 novembre scorso. L’auto, una Honda Jazz, è peraltro andata distrutta nell’ impatto.





Il pubblico ministero di turno ha disposto che l’arrestato fosse ristretto nelle celle di sicurezza della Questura; stamani l’ uomo, un 57enne di Pisa con svariati precedenti, è stato scortato in Tribunale, dove il giudice ne ha convalidato l’arresto e, vista la grave condotta tenuta, i reati contestatigli e la sfilza di precedenti vantati, ne ha disposto la custodia cautelare in carcere.Il 57enne è stato così accompagnato nel carcere Don Bosco.