Deve scontare quasi tre anni di carcere: rintracciata a Pisa

La sezione catturandi della Squadra Mobile della Questura ha rintracciato e arrestato una 47enne originaria del Piemonte, poiché colpita da provvedimento di revoca di sospensione dell’ordine di carcerazione e ripristino dell’ordine stesso emesso lo scorso dicembre dalla Procura generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Torino, dovendo la stessa espiare 2 anni e 11 mesi di reclusione per rideterminazione pene concorrenti in materia di reati contro il patrimonio, commessi in quella regione.



La donna, dimorante da qualche tempo a Pisa, è stata rintracciata dai poliziotti preso la propria abitazione e, dopo un passaggio in Questura per le incombenze procedurali, è stata accompagnata al carcere Don Bosco dove sconterà la pena.