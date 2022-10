Controlli nell'area boschiva di Castelfranco: sequestrati 16.500 euro e mezzo chilo di cocaina

Nel corso della serata di sabato 29 ottobre, nel territorio di Castelfranco di Sotto, i Carabinieri della Compagnia di San Miniato sono stati impegnati in un servizio straordinario di controllo, finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati in materia di sostanze stupefacenti e alla verifica delle regolari condotte di guida. I militari, insieme ai colleghi delle Stazioni di Cascina e Casciana Terme e della Compagnia di Pontedera, coadiuvati dalla Polizia municipale di Castelfranco di Sotto, hanno effettuato anche numerosi servizi in prossimità dell’area boschiva, nelle frazioni di Orentano, Galleno e Villa Campanile, una nota zona di spaccio di sostanze stupefacenti e controllato alcune abitazioni.

Il complesso dispositivo schierato dai Carabinieri ha permesso di:

- trarre in arresto in flagranza, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti due persone;

- sequestrare oltre 500 grammi di cocaina e 16.500 euro in banconote di vario taglio, probabile provento dell’attività illecita;

- controllare oltre 20 persone e diversi mezzi, tra cui un monopattino elettrico;

- elevare 2 sanzioni amministrative al Codice della Strada.