Ruba alcolici al supermercato e spintona il vigilante: arrestato

E' finito in manette un 47enne con l'accusa di rapina impropria.

L'uomo è stato rintracciato e bloccato dai Carabinieri all'interno di un supermercato di Calcinaia dove poco prima aveva rubato superalcolici per un valore di circa 200 euro, spintonando l'addetto alla vigilanza nel tentativo di fuggire. Sulla sua strada ha però trovato i militari dell'Arma che lo hanno fermato.

Arrestato, è stato trattenuto in camera di sicurezza in attesa del giudizio direttissimo disposto per domani.

