Ricercate per furto, intercettate all'aeroporto 'Galilei': due donne arrestate

Una rientrava in Italia dalla Romania, l'altra proveniva dall'Albania. Entrambe adesso si trovano al carcere Don Bosco

Rientro in Italia con arresto per una donna di 52 anni proveniente dalla Romania. Nel pomeriggio di martedì 14 settembre la Polizia di Frontiera Aerea di Pisa ha fermato la donna ai controlli di frontiera: su di lei pendeva il provvedimento di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lucca, a seguito di una condanna per furto aggravato. La donna è stata condotta alla Casa Circondariale di Pisa dove dovrà scontare la pena di un anno di reclusione.

Stessa sorte è toccata, nella serata del 15 settembre, a una cittadina albanese di 52 anni proveniente da Tirana. La donna, con numerosi precedenti per reati contro il patrimonio, è stata intercettata e arrestata in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di La Spezia. Accompagnata alla Casa Circondariale di Pisa, dovrà espiare 2 mesi e 20 giorni di reclusione.