Deve scontare una pena di quasi 7 anni: arrestato a Pontedera

I Carabinieri del Comando Provinciale di Pisa, nell’ambito di un servizio di controllo del territorio, hanno arrestato nell'area di Pontedera un uomo, in esecuzione di un provvedimento di custodia cautelare in carcere in regime di semilibertà. Nello specifico la persona arrestata, già sottoposta agli arresti domiciliari per reati inerenti gli stupefacenti, è risultata destinataria di un provvedimento di carcerazione emesso dall’Autorità Giudiziaria lariana (Como) per l’espiazione di una condanna residua di quasi 7 anni (6 anni e 11 mesi). L'uomo è stato accompagnato al Don Bosco.

A Pisa invece, i Carabinieri hanno deferito in stato di libertà, per inottemperanza al divieto di ritorno nel Comune di Pisa, un cittadino straniero. I militari hanno controllato l'uomo nella zona circostante la stazione ferroviaria, segnalandolo all'Autorità Giudiziaria pisana.