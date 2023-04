Centrale dello spaccio in appartamento: arrestato pusher

Arrestato dai Carabinieri della Compagnia di Pontedera un uomo per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

I militari hanno proceduto al controllo di un soggetto e alla successiva perquisizione presso la sua abitazione. La perquisizione, svolta con l’ausilio di un’unità cinofila antidroga dei Carabinieri di Pisa San Rossore, ha consentito il rinvenimento ed il sequestro di 2 panetti di hashish del peso complessivo di circa 160 grammi, 40 dosi di cocaina per un peso complessivo di circa 44 grammi, 137 pasticche di ecstasy, 2 bilancini elettronici di precisione, materiale per il confezionamento delle dosi di stupefacente e la somma contante di 480 euro ritenuta provento di spaccio.

Il soggetto, tratto in arresto nella flagranza del reato, al termine delle formalità di rito, é stato collocato agli arresti domiciliari, in attesa del rito direttissimo innanzi al Tribunale di Pisa.