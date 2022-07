Deve scontare tre anni di carcere per maltrattamenti e lesioni: 50enne rintracciata in zona stazione

Arrestata ieri dalla Polizia di Stato di Pisa una cittadina nigeriana, cinquantenn, sulla quale gravava un mandato di cattura della Procura della Repubblica di Lucca per scontare una condanna definitiva a tre anni di reclusione per maltrattamenti e lesioni commessi nel 2009 a Lucca nei confronti di un italiano.

La donna, nel corso dei 20 anni trascorsi in Italia, ha maturato precedenti per estorsione, maltrattamenti, lesioni e, soprattutto, atti persecutori commessi nelle tre province di Pisa, Lucca e Livorno.

E’ stata rintracciata e arrestata dagli uomini della Squadra Mobile durante un servizio di prevenzione e contrasto al crimine diffuso nella zona della Stazione. La donna è stata avvistata e fermata dai poliziotti in via D’Azeglio ed è stata successivamente portata in Questura per essere foto segnalata. Ricevuta la conferma della sua identità dalle impronte digitali, è stata associata presso la sezione femminile del carcere di Firenze Sollicciano.