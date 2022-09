Sbarca al 'Galilei' con una condanna al carcere: fermato e portato al Don Bosco

Nella notte tra venerdì 16 e sabato 17 settembre, nello scalo aeroportuale 'Galilei' di Pisa, durante le verifiche di rito sui passeggeri appena sbarcati da un volo proveniente da Marrakesh la Polizia ha sottoposto al controllo un cittadino 46enne. Dagli accertamenti, nei confronti del cittadino marocchino è risultata pendente un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dalla Corte di Appello di Firenze in relazione a un procedimento penale per il reato di associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti con condanna in primo grado. Pertanto l’uomo, con numerosi precedenti per reati inerenti gli stupefacenti, è stato arrestato e accompagnato presso il carcere Don Bosco.