Deve scontare la pena per reati in materia di immigrazione: in carcere

I Carabinieri della Compagnia di San Miniato, nell’ambito di un servizio di controllo del territorio finalizzato, più in generale, alla prevenzione e repressione dei reati ed all’applicazione e vigilanza sulle misure disposte dall’autorità giudiziaria nel territorio di competenza, hanno arrestato un uomo destinatario di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Torino, per violazioni in materia di immigrazione, commessi nella provincia torinese, nel 2018.

Rintracciato e arrestato, è stato associato alla casa circondariale di Pisa, dove espierà la pena residua della reclusione di 5 mesi e 7 giorni.