Tenta di rubare due portafogli in Corso Italia: arrestato

Arrestato un rapinatore seriale in Corso Italia. Gli agenti del Nucleo Centro Storico della Polizia Municipale hanno ricevuto la chiamata di soccorso di un giovane pisano che era stato appena aggredito da un uomo 36enne, di origini senegalesi, pluripregiudicato e irregolare sul territorio. Lo stesso, con la scusa di vendere alcun statuine, si è avvicinato al ragazzo e poi, per ottenere denaro, lo ha strattonato tentando di sfilargli il portafoglio.

Poi lo ha minacciato, inseguendolo fin dentro alla libreria Feltrinelli, dove la vittima, terrorizzata, aveva cercato rifugio. I commessi del negozio hanno prestato immediato soccorso al ragazzo e così l’aggressore ha desistito e si è allontanato. Poco più tardi però il 36enne ha preso di mira una coppia di turisti tedeschi seduta al tavolino di un bar sempre in Corso Italia. L'uomo ha approfittato della distrazione di uno dei due turisti e per cercare di rubargli il portafoglio dalla tasca. Ne è nata una violenta colluttazione, con l’aggressore nuovamente in fuga verso piazza Vittorio Emanuele dove è stato bloccato e arrestato dagli uomini coordinati dall’ispettore Gian Maria Pescatore.

Il 36enne si è scagliato anche contro gli agenti, sia fisicamente che con minacce di morte, ma è stato condotto nella cella del comando della Municipale e, da lì, al carcere Don Bosco, come disposto dal magistrato di turno Giancarlo Dominijanni. L’accusa nei confronti del cittadino senegalese è di tentata rapina continuata, resistenza e violenza a pubblico ufficiale, oltraggio e minacce, visto anche il nutrito curriculum di crimini del soggetto. Il servizio del Nucleo Centro Storico della Municipale è proseguito e ha portato al sequestro di 24 borse con marchio contraffatto ed oltre 400 pezzi di altri oggetti messi abusivamente in vendita.