Deve scontare la pena per traffico di stupefacenti e rapina: in carcere

A Volterra i Carabinieri hanno arrestato un uomo di 54 anni, destinatario di un ordine di esecuzione per la carcerazione, emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Perugia in ordine ai reati di traffico di stupefacenti in concorso e rapina in concorso, commessi da giugno 2014 a marzo 2015 a Porto Recanati (MC) e Montegranaro (FM).

Arrestato, è stato tradotto presso il carcere Don Bosco di Pisa, dove espierà la pena della reclusione di 3 anni, 3 mesi e 9 giorni.