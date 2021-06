Asfaltature a San Giuliano Terme: 10 giorni di cantiere in via Condotti e non solo

Sono appena iniziati dieci giorni di importanti interventi a San Giuliano Terme per quanto riguarda le asfaltature. "L'intervento principale attualmente in corso - fanno sapere il sindaco Sergio Di Maio e l'assessore ai lavori pubblici Francesco Corucci - è quello in via dei Condotti, dove il Comune ha contribuito con oltre 180mila euro al lavoro di asfaltatura che Acque sta effettuando e che provvederemo a integrare con riprese puntuali di asfalto per aumentare il più possibile il livello di sicurezza stradale in un incrocio e una strada molto attraversati".

L'intervento complessivo, sia lavoro sulle tubature che successiva asfaltatura, impegna Acque per 1 milione e 800mila euro. Via dei Condotti sarà asfaltata a tutta strada dall'incrocio con via Puccini al Parco del Partigiano, mentre dallo stesso Parco fino all'incrocio con la SP30 l'asfaltatura sarà sulla metà destra direzione Asciano. In più, viene asfaltata l'area in corrispondenza dell'incrocio tra via dei Condotti e via Puccini fino all'innesto delle vie corrispondenti, via dei Condotti vecchia dall'incrocio con la SP30 per circa 500 metri e un tratto di via dei Condotti tra via Bellini e il Parco del Partigiano. Questi interventi sono in corso in questi giorni e dureranno fino alla prima settimana di luglio, salvo imprevisti.

I fondi del Comune comportano questi lavori: asfaltatura di via dei Condotti dall'incrocio con via Puccini fino a Pisa a tutta strada; la parte terminale di via Bellini dopo l'intersezione con via Catalani (per circa 600 metri); la sezione rimanente di via dei Condotti dal Parco del Partigiano fino alla SP30 per sanare i tratti ammalorati; stessa cosa per via Puccini nel tratto che va dall'incrocio con via dei Condotti a quello con via Fucini (direzione La Figuretta).

"Oltre a questo intervento decisivo e molto richiesto (annunciato e mantenuto) - proseguono Di Maio e Corucci - stiamo completando la rotatoria tra via Pontecorvo e via Puccini, tra La Fontina e La Figuretta, rendendola definitiva e sicura e ripristinando anche l'asfalto nell'area circostante. Il capitolo strade è molto sentito e non ci tiriamo indietro quando occorre rispondere coi fatti, seguendo la politica dei piccoli passi che ci contraddistingue e che porta lontano. Entro il mese di luglio approderà in Giunta un nuovo piano di asfaltature delle strade comunali che risponde alle segnalazioni dei cittadini. Basta? No, ma con le risorse a disposizione dobbiamo dare risposte su più punti: come ad esempio scuole e cimiteri per citarne alcuni".