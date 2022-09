Asfaltature sulla Strada Provinciale 2 Vicarese: previsti sensi unici alternati

Proseguono le asfaltature e la messa in sicurezza della SP 2 - Provinciale Vicarese da parte della Provincia. Tra il 5 e il 16 settembre saranno ripavimentati alcuni tratti tra San Giovanni alla Vena e Lugnano, nel Comune di Vicopisano, con conseguente istituzione di senso unico alternato, regolato da impianto semaforico (o movieri, a seconda della situazione del traffico), in cantieri temporanei non lunghi oltre i 300 metri, con divieto di sosta e rimozione coatta.

"Ringraziamo l'amministrazione provinciale, il presidente Massimiliano Angori e i tecnici - dice il sindaco Matteo Ferrucci - per queste nuove asfaltature su un strada, la Provinciale Vicarese, importante e intensamente percorsa, ogni giorno. Si tratta di interventi, peraltro, che fanno seguito alle asfaltature realizzate negli anni scorsi sia sulla SP 2, a Uliveto Terme e a Caprona, sia a Vicopisano, sulla Provinciale Francesca".

"L'intervento di asfaltura che realizziamo ora a Vicopisano - aggiunge il presidente della Provincia Massimiliano Angori - per un importo di 180mila euro, fa parte di un'ampia azione di manutenzioni stradali che interesseranno buona parte della viabilità provinciale fino alla fine dell'anno per la sicurezza di tutto il nostro territorio e che comunicheremo puntualmente nei prossimi mesi con la calendarizzazione degli interventi in programma".