Asfaltature: avviati i lavori in via Matteucci e via Cisanello

Iniziati questa mattina, 16 febbraio, i lavori per la sistemazione del manto stradale in via Matteucci e via Cisanello, nel tratto compreso tra rotatoria con via Pietro Nenni, davanti a Media Word, e la con via Maccatella, intitolata recentemente a Norma Cossetto. Per permettere lo svolgimento dei lavori, lungo la strada viene applicata la riduzione della carreggiata a fasi di avanzamento del cantiere, che dovrebbe concludersi entro venerdì. I lavori rientrano nel lotto di nuovi asflti a Pisanova e Cisanello che ha riguardato via Malagoli, via Redi, via Mazzei e un tratto di via Cuppari e poi passerà a via Luzzato, via San Biagio, via Taddei e via Ridolfi, per un investimento complessivo di quasi 350mila euro.

L’asfaltatura a Cisanello si aggiunge al cantriere in corso in via Matteucci per mettere in sicurezza l’incrocio con via Rosellini, all’altezza del complesso di Frati Bigi, e soprattutto l’attraversamento pedonale provvisto di semaforo a chiamata, con la realizzazione del marciapiede sui due lati della strada, dell’attraversamento pedonale in quota e dello spartitraffico al centro delle sede stradale, per un importo di 35mila euro.