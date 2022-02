Assenti per Covid 25 autisti a Pisa: le riduzioni al servizio autobus del 14 febbraio

Per la giornata di domani, lunedì 14 febbraio, a causa di malattie e quarantene legate al Covid, sono sempre previste riduzioni dei servizi urbani ed extraurbani di Autolinee Toscane in alcune zone della regione, Pisa compresa.

In totale domani mancheranno per cause, direttamente o indirettamente, legate al Covid, 242 conducenti. Nel Dipartimento Sud è prevista l’assenza complessiva di 47 autisti, di cui 20 a Siena, 14 a Grosseto, 11 ad Arezzo e 2 a Piombino. Nel Dipartimento Nord, 87 autisti saranno assenti causa malattie-infortuni-covid: gli autisti assenti a Massa Carrara saranno 16, 21 a Lucca, 25 a Pisa e 25 a Livorno. Per il Dipartimento Centro sono 108 gli autisti assenti: 70 a Firenze (tra servizio urbano ed extraurbano), 15 a Pistoia e 23 tra Prato ed Empoli.

Le modifiche ai collegamenti

Sarà rimodulato il servizio per garantire le corse con funzionalità scolastica. Per il trasporto urbano sono soppresse alcune corse nelle linee: LAM Rossa; LAM Verde; Linea 2; Linea 13; Linea 14; Linea Notturna 21. Regolare invece il servizio extraurbano.