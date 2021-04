Assistenza per chi si deve vaccinare con 'Ti Prenoto!' a Vecchiano

Ai nastri di partenza 'Ti Prenoto!', il nuovo servizio del Comune di Vecchiano pensato prioritariamente per le persone nate tra il 1941 e il 1951, in procinto di prenotare il vaccino anti-Covid19, che necessitano di informazioni e assistenza tecnica per immettere la relativa prenotazione sul portale regionale. La novità nella novità è che l’assistenza la forniranno direttamente gli assessori della Giunta Comunale vecchianese.

"A partire da martedì 6 aprile, per un’ora al giorno, ciascuno degli assessori della nostra Giunta Comunale sarà disponibile presso la Saletta adiacente la Sala Consiliare per supportare alcuni dei nostri cittadini che ne avranno necessità a compilare la richiesta per ricevere l’appuntamento per la vaccinazione - spiega il sindaco Massimiliano Angori - dall’inizio dell’emergenza, non ci siamo tirati indietro e ci siamo rimboccati le maniche in ogni modo come Amministrazione e Giunta Comunale, affiancati a nostra volta dalle associazioni di volontariato locali, per venire incontro alle esigenze dei nostri concittadini, che con la pandemia sono letteralmente esplose. E anche stavolta, il fatto che ogni assessore sia disponibile a questa attività, dimostra la volontà di fare squadra prima di tutto con la cittadinanza per venire incontro alle necessità di tutti, e soprattutto delle persone che lo necessitano maggiormente perché magari vivono sole".

Ecco, pertanto, il calendario in cui sarà attivo il servizio 'Ti prenoto!':

Martedì dalle 15.30 alle 16.30

Mercoledì dalle 16.30 alle 17.30

Giovedì dalle 15 alle 16

Venerdì dalle 16 alle 17

Sabato dalle 10 alle 11

Tutti gli appuntamenti si svolgeranno nella Saletta attigua alla Sala Consiliare in Via Barsuglia a Vecchiano. E’ consigliabile, prima di presentarsi direttamente, chiedere un appuntamento contattando il numero 3351326181. Alla Saletta delle prenotazioni è necessario accedere nel pieno rispetto delle normative anticontagio: igienizzare le mani, indossare una mascherina e rispettare la distanza interpersonale.