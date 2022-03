Doposcuola, servizio pronto a partire: open day per informare le famiglie

Comune di Pisa e cooperativa Cassiopea hanno incontrato lunedì 28 febbraio i genitori dei bambini che frequentano la scuola primaria Lorenzini a San Giusto per far conoscere il nuovo servzio di doposcuola in partenza in via sperimentale presso due scuole elementari di Pisa. Il prossimo incontro, lunedì 7 marzo alle ore 15.30, sarà infatti presso l’altra scuola interessata dal progetto, le Oberdan in via San Michele degli Scalzi.

“Finalmente - spiega l’assessore alle Politiche educative e scolastiche Sandra Munno - in questi giorni in cui ci stiamo avviando a superare lo stato d’emergenza causato dalla pandemia, possiamo riprogrammare l’attivazione del doposcuola che partirà in via sperimentale presso due scuole della città, le Oberdan e le Lorenzini. Oggi si tiene il primo incontro in presenza con genitori e bambini interessati al doposcuola in cui fornirò, insieme alla cooperativa che si è aggiudicata l’affidamento del servizio, informazioni specifiche sull’organizzazione e sulle modalità didattico-educative che saranno sviluppate nelle attività pomeridiane. Il servizio potrà essere attivato già da questo anno, se i genitori ne faranno richiesta subito, oppure a partire dall’inizio del prossimo anno scolastico.

“Con il doposcuola - prosegue l’assessore - l’amministrazione ha puntato a fornire alle famiglie un servizio strutturato, continuativo e di qualità. È prevista l’attivazione della mensa, attività ludiche e creative, e lo svolgimento di compiti con l’aiuto di personale educativo specializzato, preparato anche per accogliere bambini con bisogni speciali, offrendo un prolungamento orario da fine scuola fino al pomeriggio. L’obiettivo finale, una volta verificata la rispondenza del servizio alle esigenze di bambini e famiglie, è quello di estenderlo anche ad altre strutture scolastiche della città. Il doposcuola, insieme al prolungamento di orario in due asili nido, fa parte di quel più ampio progetto che l’amministrazione comunale si sta impegnando a realizzare, con azioni che sostengano effettivamente i genitori nella fase di crescita dei loro bambini, fornendo servizi per facilitare le famiglie nel processo di conciliazione tra impegni di lavoro e tempi di vita familiare”.

Il servizio, affidato in seguito all’esito del bando di gara alla Cooperativa Cassiopea che si occupa di servizi educativi, prevede l’attivazione della mensa e a seguire, dopo la pausa ricreativa, la possibilità per i bambini di svolgere i compiti con l’ausilio di personale educativo specializzato, laboratori creativi e altre attività ludiche, offrendo alle famiglie un prolungamento orario da fine scuola fino alle 17.

Per informazioni e iscrizioni al doposcuola contattare il Comune di Pisa al tel. 050910.464 - 712 - 720 oppure inviare una email a: servizieducativi@comune.pisa. it.