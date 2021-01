Il Covid non ferma Tramontana: iniziative e solidarietà nelle feste natalizie

Nonostante le limitazioni poste dall’emergenza coronavirus non si ferma l’attività della Parte di Tramontana del Gioco del Ponte che non ha rinunciato, specialmente in questo periodo di festività, a far sentire la propria presenza ai propri sostenitori ed a tutto il tessuto cittadino.

Infatti prosegue, sui canali social del Comando Boreale, la rubrica 'L’Eco di Tramontana', curata dai gruppi civili della Parte dove periodicamente vengono pubblicati aneddoti, curiosità, pillole di storia pisana, interviste e tanto altro materiale interessante per tutti i simpatizzanti del Gioco del Ponte e delle tradizioni pisane.

Il Comando inoltre, nell’impossibilità di organizzare la tradizionale strenna natalizia, ha comunque desiderato essere vicino alle proprie squadre inviando un dono simbolico ai magistrati ed ai capitani, con l’augurio di un migliore 2021.

Non poteva infine mancare un’attenzione particolare alla solidarietà, ed in particolare al mondo sanitario, anche in considerazione del delicato momento che tutti stiamo passando. Sulla pagina Facebook del Comando di Tramontana è infatti stata attivata una raccolta di fondi in favore del Comitato di Pisa di Croce Rossa Italiana, che durerà fino all’Epifania. Ciascuno potrà aderire donando quanto desidera e facendo così in modo che la generosità della gente del Gioco possa essere anche di sostegno per chi è tanto intensamente impegnato nel portare sollievo in questi mesi di pandemia.