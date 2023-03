Nuove attrezzature ludiche e per il workfit a San Giuliano Terme

Il Comune di San Giuliano Terme installerà un'attrezzatura per il workfit a Madonna dell'Acqua (tra le vie don Renzo Murri e via Gaetano Salvemini), insieme ad una nuova altalena nelle aree a verde. Una nuova struttura ad altalena sarà collocata anche nella frazione di San Martino Ulmiano (tra le vie Leonardo Sciascia e Lampedusa). La spesa complessiva è di totali 10.200 euro.

A Madonna dell'Acqua è prevista l'installazione di un attrezzo workfit per l’esecuzione di esercizi a corpo libero da effettuare all’esterno, con varie combinazioni, che consentano l’utilizzo simultaneo ad almeno due utilizzatori. La struttura avrà pali portanti in acciaio zincato a caldo e montanti in acciaio o alluminio in lega con una superficie di ingombro non superiore a 30 mq e una superficie di caduta, per altezze oltre 140 cm, non superiore a 10 mq.

Sempre a Madonna dell'Acqua e anche a San Martino Ulmiano, è prevista l'installazione di un'altalena a due posti (in sostituzione di quelle fatiscenti) con struttura portante in acciaio zincato a caldo, verniciati a polvere insieme a montanti fissati a terra con idonei plinti di fondazione; un sedile a gabbietta per bambini fino a 3 anni di età e un sedile a tavoletta entrambi con telaio in acciaio zincato a caldo e rivestito in polietilene, completi di catene in acciaio inox, parti metalliche in acciaio inox con ferramenta autobloccante e a semincastro, tappi copribulloneria in plastica, con sagome decorative ai montanti o trave orizzontale colorata, realizzata e certificata a norma di legge. Le altalene godranno di pavimentazione anti-trauma per una superficie stimata in 21 mq.

“Proseguiamo con la diffusione di attrezzi per il workfit, una disciplina sportiva in forte aumento praticata da molti giovanissimi e giovani, con la finalità di incrementare la fruibilità di spazi pubblici e gratuiti per fare attività sportiva” afferma l'assessore allo Sport Roberta Paolicchi.

“Andiamo avanti con la politica dei piccoli passi per dotare il nostro territorio di spazi pubblici per incentivare la condivisione di momenti di socialità e di gioco all'aperto, che hanno un grande valore sociale e pedagogico in particolare per i più giovani, ed anche l'incentivazione all'attività fisica o sportiva grazie a spazi di pubblica e gratuita fruibilità” conclude il sindaco Sergio Di Maio.