Covid in risalita in Toscana, Gimbe: "+49% di nuovi casi in una settimana"

Numero dei contagi in aumento in Toscana. La conferma arriva anche dalla Fondazione Gimbe che segnala una risalita decisa dei casi da Covid nella nostra regione. Il monitor settimanale, tra il 9 e il 15 marzo, registra performance in peggioramento sui positivi ogni 100.000 abitanti (873) ed evidenzia un +49% di nuovi casi rispetto ai sette giorni precedenti. Per quel che riguarda la pressione del virus sugli ospedali, restano sotto soglia di saturazione i posti letto in area medica (13%) e in terapia intensiva (6,1%).

L'analisi, come di consueto, fa un focus anche sulle percentuali della campagna vaccinale. I toscani che hanno completato il ciclo si attestano all'87% (media Italia 83,8%); il tasso di copertura vaccinale con terza dose è dell'81,2% (media 83,5%), quello sulla quarta è del 6,8% (media 4,5%). Il 35,9% dei bambini tra i 5 e gli 11 anni hanno completato il ciclo (media 33%). (Agenzia Dire)