Servizio ausili e protesi: tutte le richieste all'Asl Toscana nord ovest si possono fare anche online

Il Servizio ausili e protesi dell'Azienda USL Toscana nord ovest si dota di nuovi strumenti per rendere l'accesso agli utenti più rapido e semplice.

Oltre alla compilazione on line (sul sito www.uslnordovest.toscana.it) della richiesta di nuovi ausili assistenziali e riabilitativi, adesso è possibile compilare online anche la richiesta di ritiro e di manutenzione. Il modulo va compilato in tutte le sue parti, indicando i dati anagrafici del richiedente e dell'assistito, e allegando il documento di riconoscimento del richiedente.



Restano ancora disponibili sul sito i moduli in formato pdf, sia per le richieste di ausili, sia per le richieste di ritiro e manutenzione. Questi possono essere consegnati agli sportelli di front office (CUP) dell'ufficio protesica del proprio territorio, oppure trasmessi via email agli indirizzi indicati nel modulo, oppure per posta elettronica certificata a direzione.uslnordovest@ postacert.toscana.it. Anche quando si usano i moduli in pdf è necessario allegare la prescrizione del medico e il documento di riconoscimento del richiedente.



Le consegne vengono effettuate direttamente a domicilio dopo aver concordato un appuntamento telefonico, per cui occorre sempre indicare un numero di telefono a cui essere contattati.



In caso di richiesta di scarpe, plantari, tutori, apparecchi acustici eccetera, gli utenti che indicheranno il proprio indirizzo email riceveranno l'autorizzazione via posta elettronica, altrimenti la riceveranno su cartaceo via posta.

Inoltre, già da alcune settimane, è attivo il servizio via sms che informa gli utenti della presa in carico della richiesta di fornitura, del ritiro, della riparazione e del rilasciato dell'autorizzazione.

Si ricorda che per informazioni sullo stato di avanzamento della pratica è sempre possibile contattare il numero unico aziendale 0585 498498.