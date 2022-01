Sale sull'autobus senza mascherina: fermato

Intervento nel pomeriggio di ieri da parte di una pattuglia della Squadra Volanti della Polizia di Stato in piazza della Stazione a Pisa. Gli agenti hanno infatti notato una persona che saliva a bordo di un'autobus senza mascherina.

L’uomo 30enne, di origini nordafricane, con cittadinanza italiana, è stato così sanzionato per la relativa violazione. Inoltre, da un accertamento in banca dati la sala operativa ha comunicato ai poliziotti in strada che il 30enne risultava avere in atto un provvedimento del questore di Pisa con il quale gli veniva vietato l’accesso ad alcune aree urbane di Pisa, tra cui la zona della stazione e limitrofe (Daspo urbano), pertanto l'uomo è stato denunciato alla Procura della Repubblica per tale violazione.