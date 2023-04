Calcinaia: in partenza il cantiere per il secondo lotto della Ciclopista dell'Arno

Il tratto della ciclopista dell’Arno che da via dell’Olmo al confine con Pontedera e arriva fino all’ingresso dell’argine calcinaiolo in prossimità del ponte di via Giovanni XXIII vicino all’edificio della forestale, ovvero il lotto 2 della ciclopista dell’Arno, sta per diventare realtà. Sono già iniziate infatti le operazioni di allestimento del cantiere che permetterà di collegare Calcinaia e Pontedera attraverso una comoda e funzionale pista ciclopedonale. L’opera del valore complessivo di 600.000 euro è finanziata per metà dalla Regione Toscana e per i restanti 300.000 euro dal Comune di Calcinaia.

I mezzi saranno operativi dalla prossima settimana e l’intervento, che prevede anche attività di scavo piuttosto complesse, impedirà il normale accesso dei cittadini su quel lato dell’argine del fiume Arno. I lavori dureranno alcuni mesi con la concreta speranza che il lotto 2 della ciclopista dell’Arno sia percorribile con l’arrivo dell’estate. Oltre al progetto 'Infrastrutture ciclabili di interesse regionale sistema integrato ciclopista dell’Arno - sentiero della bonifica e ciclopista tirrenica lotto 2', il Comune di Calcinaia ha stipulato una convenzione con il Consorzio 4 Basso Valdarno per il taglio dell’erba sulla testata d’argine nei primi giorni di maggio. Grazie a questo accordo il Consorzio provvederà quindi ogni anno, prima delle feste del 'Maggio Calcinaiolo', ad effettuare il taglio dell'erba lungo gli argini dell’Arno, lato Calcinaia paese e lato Oltrarno fino a Fornacette.