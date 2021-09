Vicopisano: nuovo avviso per la richiesta dei buoni spesa alimentari

Il Comune di Vicopisano ha pubblicato un nuovo avviso per la richiesta di buoni spesa che danno diritto all’acquisto di generi alimentari (no alcolici) per persone e nuclei familiari in condizioni di disagio economico a seguito delle misure di contenimento della pandemia. I buoni potranno essere utilizzati in uno o due negozi di generi alimentari, da scegliere (all’interno di una lista) nell’ambito della domanda da presentare online, che siano vicine alla propria abitazione, per evitare eccessivi spostamenti. I buoni spesa non sono cedibili, non sono utilizzabili come denaro contante e non danno, quindi, diritto a resto. Il loro valore sarà attribuito a seguito di valutazione della domanda, in base ai requisiti posseduti.

Possono presentare domanda per ricevere i buoni alimentari le persone e i nuclei familiari (verranno considerate tali persone conviventi allo stesso indirizzo) in condizione di disagio economico a seguito delle restrizioni previste per arginare l’emergenza causata dal COVID-19, la cui assente o insufficiente condizione di liquidità giustifichi la necessità del sostegno pubblico alimentare e in possesso dei seguenti requisiti: residenza oppure domicilio nel Comune di Vicopisano e Isee 2021 uguale o inferiore a 9.360 euro. E' possibile presentare la domanda per richiedere i buoni esclusivamente online, al link: www2.stanzadelcittadino.it/comune-di-vicopisano/servizi/bonus-alimentare

Basta poi seguire le indicazioni per compilare la domanda (assicurarsi di avere a disposizione il documento di identità del richiedente), inserendo le informazioni richieste. Al termine della procedura cliccare su 'Invia' e automaticamente arriverà una ricevuta di avvenuta compilazione all'indirizzo mail dichiarato. Sarà poi inviata una seconda mail, in caso di ammissione. La domanda inoltrata, infatti, sarà vagliata dal Servizio Sociale competente e i buoni spesa verranno rilasciati prima possibile, consegnati da un incaricato del Comune all'indirizzo indicato. Per informazioni e per chiedere assistenza nella compilazione online della domanda: Ufficio Relazioni con il Pubblico (050 796532-99) e Ufficio Scuola e Sociale (050 796562-04). L’avviso, la lista dei negozi e ulteriori chiarimenti sono disponibili anche sul sito istituzionale: www.comune.vicopisano.pi.it.