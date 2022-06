Azienda Usl Toscana nord ovest: Giacomo Corsini nuovo direttore sanitario

Sono entrati in servizio nei rispettivi ruoli ieri, 29 giugno, nella sede direzionale dell’Azienda Usl Toscana nord ovest in via Cocchi a Pisa, nuovi vertici direzionali dell'ente. Giacomo Corsini, dal 2019 direttore sanitario dell’ospedale Versilia e dal marzo 2022 coordinatore della rete ospedaliera dell’Azienda Usl Toscana nord ovest, è stato nominato nuovo direttore sanitario. Come direttore amministrativo è stato confermato Gabriele Morotti (ricopriva lo stesso ruolo in Asl già dal 2019). Come direttore aziendale dei servizi sociali è stata nominata Laura Guerrini, in precedenza responsabile dell’unità funzionale servizi sociali, disabilità e non autosufficienza della Zona Pisana.