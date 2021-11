Cascina: pubblicato il bando per i contributi ai circoli

È stato pubblicato a Cascina il bando per i contributi destinati ai circoli affiliati alle Associazioni di Promozione Sociale (APS) e agli Enti di Promozione Sportiva (EPS), che dunque possono presentare la domanda per ottenere un contributo economico a fondo perduto. “Questa manovra - spiega l’assessore al Sociale Giulia Guainai - risponde alla volontà dell’amministrazione comunale di dare un contributo anche ai circoli affiliati alle APS e agli EPS. Gli enti del terzo settore e le associazioni a carattere sociale forse hanno già avuto la possibilità di partecipare al bando legato a nuove progettualità; per questo adesso ci siamo concentrati sui circoli che, per gli effetti della pandemia, hanno dovuto chiudere o hanno visto ridursi notevolmente l’attività”.

Possono dunque presentare la richiesta i circoli con sede legale od operativa all’interno del territorio comunale affiliati alle APS e agli ETS che, alla data di presentazione della domanda, risultino iscritti nei registri attualmente contemplati dalla normativa di settore. Non possono presentare domanda i circoli che, relativamente all’anno 2021, abbiano già ottenuto altro contributo economico da parte del Comune di Cascina. Il termine per presentare domanda è fissato per il 6 dicembre 2021.

L’amministrazione comunale invita gli interessati a visionare, approfonditamente e integralmente, il bando che può essere scaricato dal sito del Comune.