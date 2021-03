Coronavirus e università: bando per avere rimborsi dei canoni di locazione

Sono in arrivo rimborsi per il canone di locazione sostenuto dagli studenti fuori sede, iscritti agli istituti universitari della Toscana, che hanno preso una casa in affitto durante il periodo 1 febbraio - 31 dicembre 2020 in prossimità degli Atenei della regione. L’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario della Toscana ha pubblicato il bando che consente l’acquisizione del contributo se lo studente fuori sede, oltre ad essere in possesso dei requisiti citati, presenta il contratto di locazione regolarmente stipulato, le ricevute di pagamento dei canoni di locazione corrisposti e presenta un Isee uguale od inferiore alla soglia limite di 15mila euro.

Saranno rimborsate esclusivamente le mensilità certificate dalle ricevute di pagamento dei canoni che devono essere allegate alla domanda di partecipazione al concorso, per la quale è necessario sottoscrivere anche la Dichiarazione Sostitutiva Unica 2021 entro il termine perentorio del 30 aprile 2021 pena l’esclusione.

La domanda deve essere obbligatoriamente compilata on line sul portale https://portale.dsu.toscana.it raggiungibile dal sito del Dsu Toscana a partire dalle ore 11 del 15 marzo e fino alle ore 13.00 del 30 aprile. Gli studenti stranieri, oltre a dover compilare la domanda on line, sono tenuti a comprovare il possesso dei requisiti economici mediante la documentazione specificata nel bando.

Gli esiti del concorso saranno resi noti agli studenti interessati mediante la pubblicazione di apposito avviso sul sito del Dsu Toscana e saranno consultabili nell’area riservata dello studente entro il 20 giugno 2021. Il rimborso dei canoni di locazione sarà erogato entro il 30 giugno tramite bonifico sull’Iban indicato nella domanda.

Il beneficio è incompatibile con altre forme di sussidi già erogati per i servizi abitativi anche in forma di contributo economico, ovvero con il contributo affitto o con il servizio alloggio concessi per gli anni accademici 2019/2020 e 2020/2021.