'Peccioli 2023, da Venezia a New York': i cittadini pecciolesi potranno volare nella Grande Mela

Il sogno di New York inizia a diventare sempre più realtà. E' aperto dal 10 febbraio, e lo sarà fino al 10 marzo, il bando pubblico che permetterà ai cittadini di accedere a dei contributi per partecipare agli eventi culturali che Peccioli ha in programma, tra 2023 e 2024, nella Grande Mela. Un'esposizione internazionale che, dopo quella alla Biennale di Venezia nel 2021, proietterà la comunità pecciolese al centro di un progetto espositivo in collaborazione con l’Istituto Italiano di Cultura, emanazione del Ministero degli Affari Esteri, che ha sede a Manhattan, e con il New York Institute of Technology, la cui sede 'vede' Central Park ed è a poche centinaia di metri da Columbus Circle.

E il Sistema Peccioli si è subito messo in moto, oltre che per organizzare gli spazi espositivi, anche per rendere realmente partecipe di questa iniziativa il maggior numero possibile di cittadini. Questo perché il riconoscimento andrà proprio all’impegno profuso negli anni da un'intera comunità e l’intento dell'amministrazione è quello di fare in modo che sia la comunità, attraverso la presenza fisica, a rappresentare sé stessa a New York.

Il pacchetto di contributi a sostegno, così come altre iniziative, vede coinvolti Comune di Peccioli, Belvedere e Fondazione Peccioliper. Il pezzo forte del bando comunale, in particolare, offre un contributo il cui obiettivo è di agevolare il più possibile la parte della popolazione che mai potrebbe permettersi di fare un viaggio oltreoceano. Il bando, infatti, prevede che i cittadini con un ISEE inferiore ai 12.000 euro potranno ricevere un contributo fino a 1.800 euro. Inoltre, per loro sarà possibile ottenere un ulteriore contributo del 10% sul totale degli acquisti effettuati in negozi e attività commerciali, artigianali, di somministrazione, produttori agricoli, accademia musicale e abbonamenti al parcheggio multipiano del Comune di Peccioli, fino a una spesa massima di 5.000 euro. Gli scontrini dovranno essere presentati entro il prossimo 31 agosto. Non mancheranno, comunque, contributi anche per tutti gli altri cittadini. Altre agevolazioni sono riservate ai soci di Belvedere spa e a chi usufruisce attivamente di altri servizi legati alla Fondazione Peccioliper e in generale legati al territorio.

Tutti i dettagli del bando, con apertura delle domande dal 10 febbraio al 10 marzo, sono pubblicati sul sito internet del Comune di Peccioli (www.comune.peccioli.pi.it) e sull'app Sistema Peccioli. I richiedenti, che dovranno compilare online le domande, potranno scegliere uno dei periodi di viaggio tra quelli proposti: dicembre 2023 (prima settimana del mese), gennaio 2024 (ultima settimana del mese), febbraio 2024 (ultima settimana del mese) e marzo 2024 (ultima settimana del mese).