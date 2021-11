Barriere Acustiche sul tracciato della A11 a Filettole: al via il secondo ciclo di monitoraggio

Si è svolto nei giorni scorsi a Filettole, Vicopisano, un sopralluogo da parte di Autostrade per l'Italia finalizzato a dare il via al secondo ciclo delle operazioni di monitoraggio dell'efficacia delle barriere di mitigazione acustica, installate di recente in corrispondenza del tracciato della A11 Firenze Mare nella frazione filettolina. Al sopralluogo era presente anche il Comune: "L'obiettivo delle misurazioni è infatti quello di verificare e conseguentemente collaudare l'efficacia degli interventi di risanamento acustico realizzati sull'autostrada A11 tra le chilometriche 72+313 e 81+700", afferma il Sindaco Massimiliano Angori.

La centralina fonometrica utilizzata è un'attrezzatura non invasiva, che resterà installata per una settimana, ed è alimentata autonomamente. "Le operazioni di monitoraggio - spiega ancora il primo cittadino - erano state richieste anche direttamente dalla nostra Amministrazione Comunale per saggiare l'efficacia reale delle barriere di mitigazione acustica; una richiesta a beneficio dei cittadini che, nei mesi scorsi, ci avevano segnalato ancora alcune criticità a tale riguardo. Un ciclo di campionature era stato eseguito anche nel mese di ottobre scorso. Aspettiamo adesso i risultati del monitoraggio da parte di Autostrade per l'Italia: ovviamente renderemo pubblici i dati, insieme ad una relazione circa la loro efficacia".