San Giuliano Terme: dal Ministero della Cultura arrivano fondi per la biblioteca comunale

Un carico di novità sta per arrivare alla biblioteca comunale 'Uliano Martini' di San Giuliano Terme grazie al Ministero della Cultura e al decreto che, anche quest'anno, ha stanziato dei fondi per il sostegno del libro e dell'editoria. Grazie a questa iniziativa ministeriale sarà possibile acquistare nuovi volumi per un importo di oltre 9.200 euro.

"Abbiamo ottenuto la cifra massima e questo ci permetterà di ampliare la scelta dei volumi disponibili nel catalogo della nostra biblioteca - commenta il vicesindaco con delega alla Cultura Lucia Scatena - non solo saranno acquistate le ultime novità editoriali, ma saranno rinnovati gli scaffali dedicati ai classici, spesso richiesti dagli studenti, e saranno acquistati nuovi volumi da dedicare ai progetti di lettura che ogni anno facciamo con le scuole del territorio e che non si sono fermati neppure in questo periodo di pandemia. I nuovi acquisti saranno dedicati a tutte le fasce d’età e spazieranno su più tematiche, per poter accontentare la grande varietà di lettori che si rivolge alla biblioteca. Invitiamo i cittadini a suggerire ai bibliotecari titoli e autori che vorrebbero trovare sugli scaffali, così che la nuova lista acquisti possa essere partecipata e condivisa".

"La biblioteca comunale 'Uliano Martini', con lo spazio lettura per ragazze e ragazzi 'Peppino Impastato', è un importante centro socio-culturale per il nostro comune - aggiunge il sindaco Sergio Di Maio - nonostante il difficile periodo, la biblioteca ha sempre saputo accogliere in sicurezza i lettori e non ha cessato i propri servizi e iniziative per adulti e bambini neppure in tempo di lockdown e restrizioni. I nuovi volumi che saranno acquistati potranno supportare ancora meglio l'offerta quotidiana che i bibliotecari offrono non solo ai cittadini, ma anche alle scuole e alle diverse realtà del territorio. Questo contributo del Ministero della Cultura non può che essere un'opportunità di crescita e arricchimento per tutti".