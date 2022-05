'Bicincittà' a Pontedera e in Valdera: oltre 250 i partecipanti

Oltre 70 partecipanti, ieri 15 maggio, a Bicincittà, manifestazione tornata a Pontedera e in altre località della Valdera dopo tre anni di assenza a causa del Covid. L'organizzazione della manifestazione, a carattere nazionale, è stata curata dalla Uisp, in accordo con il Comune e con tante realtà associative del territorio che hanno supportato l'evento, garantendo sostegno e assistenza.

Il percorso pontederese si è svolto su un anello cittadino che ha toccato varie zone, con partenza e ritorno al circolo Galimberti. "Una città sempre più a misura di pedone e bicicletta è il nostro obiettivo - ha detto l'assessore comunale all'ambiente Mattia Belli - sia attraverso la costruzione di infrastrutture ciclabili, sia attraverso l'estensione di zone a traffico controllato".

"Un'occasione che ha permesso di ripartire mettendo in evidenza il tessuto associativo cittadino - ha dichiarato la consigliera comunale con delega alla promozione sportiva Alice Paletta - e che mette in primo piano il tema della sostenibilità ambientale e di come Pontedera sia fruibile anche a due ruote". "Una bella partecipazione - ha rimarcato Emilio Montagnani, consigliere delegato all'impiantistica sportiva - e domenica prossima ci aspetta un altro evento di punta per il mondo delle due ruote, che avrà sempre come base Pontedera e cioè la Randonèe della Valdera".

"Siamo felici di avere riportato nelle strade e nelle piazze un evento di questa entità e di questa portata", ha sottolineato il presidente del comitato territoriale Uisp Valdera Domiziano Lenzi. Oltre che a Pontedera, Bicincittà si è svolta, in Valdera, anche a Capannoli, Ponsacco e Terricciola, con un totale di oltre 250 partecipanti.