Bimbimbici, tutti in sella: i provvedimenti alla viabilità

Domenica 8 maggio torna 'Bimbimbici', l'allegra pedalata per le vie della città rivolta soprattutto ai bambini ma aperta a tutti.

Ecco i provvedimenti alla viabilità cittadina in programma per permettere lo svolgimento della manifestazione:



dalle ore 08.00 alle ore 13.00 e comunque fino al termine della manifestazione, saranno adottate le seguenti modifiche al traffico: chiusura al transito veicolare, sia pubblico che privato, delle strade: Lungarno Galilei, Lungarno Gambacorti, Lungarno Pacinotti, Lungarno Mediceo e Ponte di Mezzo.

Sarà inoltre istituito il divieto di accesso, all’inserimento di tutte le strade e i vicoli, sui Lungarni oggetto del provvedimento e più precisamente sulle vie: Bovio, Silvestri, Lanfranchi, Scorno, Torti, F. Dal Borgo, S. Sepolcro, Franceschi, Del Moro, Mecherini, Ricciardi, Conce, S. Antonio, S. Maria, Sapienza, Tidi, Vigna, P.zza Cairoli, P.zza Mazzini e inoltre solo su Ponte della Fortezza il senso unico di marcia (da Lungarno Fibonacci a Lungarno Buozzi).

L’itinerario completo della manifestazione comprende Lungarno Gambacorti, ponte Solferino, Lungarno Pacinotti, piazza Garibaldi, Lungarno Mediceo, Lungarno Galilei, piazza XX Settembre (km 2,5, stop ai bimbi con le ruotine). Lungarno Gambacorti, via Mazzini, via D’Azeglio, piazza Vittorio Emanuele, via Crispi, ponte Solferino, via Roma, via Galli Tassi, via Porta Buozzi, via Ghini, piazza Cavallotti, via Boschi, piazza Arcivescovado, via Camozzo, via Maffi, largo del Parlascio, via del Brennero, largo San Zeno, pista delle Mura, via San Francesco, via Di Simone, via Santa Bibbiana, piazza Mazzini, lungarno Mediceo, ponte della Fortezza, lungarno Galilei, piazza XX Settembre (km 5,7).