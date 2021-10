Pontedera, bimbo di 2 anni si allontana dall'abitazione: salvato dalla Polizia

Un bimbo di 2 anni e mezzo, nella serata di giovedì 28 ottobre, scalzo e senza giubbotto, camminava smarrito lungo la strada via Colline per Legoli. Fortunatamente, prima che potesse attraversare la pericolosissima strada, è stato notato da un passante che ha avvisato immediatamente il numero unico emergenza che ha smistato la chiamata al Commissariato di Polizia di Pontedera.

La pattuglia intervenuta ha subito preso in consegna il bimbo e, non vedendo nessuno che lo cercasse, lo ha portato in Commissariato prendendosene cura per proteggerlo dal freddo e per rincuorarlo visto che lo stesso era molto spaventato, facendolo giocare con dei giocattoli presenti in ufficio. Dopo poco sono giunti i genitori, cittadini marocchini regolarmente residenti in Italia e abitanti in un Comune diverso che hanno raccontato che, mentre erano a casa dei genitori del

padre, il bimbo era sceso in garage con il nonno e approfittando della sua distrazione per cercare degli oggetti, lo stesso si era allontanato non sapendo più tornare nella propria abitazione.

A questo punto il nonno aveva presupposto che il nipote fosse rientrato a casa e solo dopo che essere tornato all'interno dell'abitazione i genitori avevano realizzato che il figlio si era allontanato. Impauriti erano scesi tutti giù a cercarlo, venendo a conoscenza da alcuni passanti che il bimbo era stato soccorso da una pattuglia di Polizia. Arrivati in ufficio, ancora fortemente scossi per la vicenda ma felici per il ritrovamento hanno ringraziato i poliziotti per essersi presi cura del bimbo.