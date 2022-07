Interruzioni elettriche per il cantiere del nuovo ospedale: disagi a Cisanello

Questa mattina 19 luglio, a partire dalle ore 8, si sono verificate delle interruzioni dell'alimentazione elettrica durante le lavorazioni del grande cantiere dell'Ospedale Nuovo Santa Chiara a Cisanello. Questi black out temporanei e ripetuti hanno determinato disagi e rallentamenti in tutte le attività sanitarie programmate che, in queste ultime ore, stanno tornando alla normalità.

Quanto invece a tutte le procedure connesse alle macchine salva-vita, sono entrati in funzione i gruppi di continuità come previsto in ogni ospedale. L'Aoup "si è immediatamente attivata con la Direzione del cantiere affinché si ripristinasse l'alimentazione elettrica - fa sapere l'istituzione ospedaliera - nel più breve tempo possibile". L'azienda "si scusa con l'utenza per i disagi subiti garantendo la ripresa e l'eventuale rimodulazione di tutte le attività che erano state rallentate o interrotte".