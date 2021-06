Bonus Acque 2021: online il bando per lo sconto in bolletta

E’ stato pubblicato sul sito internet del Comune di Pisa il bando per l’erogazione del Bonus Acque 2021. E’ possibile presentare domanda mediante il sistema on line del Comune di Pisa nella sezione 'Sociale' a partire dal 7 giugno e fino al prossimo 31 agosto. Per poter beneficiare del contributo è necessario: essere residenti nel Comune di Pisa; avere un Isee ordinario in corso di validità di importo pari o inferiore a 35mila euro; essere intestatari di una utenza idrica diretta o indiretta.

"Si tratta di una misura a sostegno delle famiglie - dichiara l’assessore al sociale, Gianna Gambaccini - che assume una rilevanza ancora maggiore a causa dell'emergenza sociale ed economica dovuta alla pandemia. Nello stilare la graduatoria abbiamo dato mandato agli uffici di valorizzare la storicità residenziale, la presenza in famiglia di disabili o persone sole con una età pari o superiore a 65 anni, e i nuclei familiari composti da 5 o più persone di cui almeno una minore".

L’agevolazione consiste in un abbattimento tariffario in bolletta sui consumi futuri (anno 2021-2022) operato dal gestore Acque Spa. Il contributo è commisurato alla spesa idrica sostenuta nel 2020 e certificata dall’Ente gestore del servizio idrico, nel caso di utenze dirette, dall’amministratore di condominio, aggregato, o Apes, utenze indirette. Ai beneficiari verrà assegnato un contributo nella misura del 100% dell’importo relativo alla spesa idrica del 2020. I rimborsi saranno erogati in ordine di graduatoria fino ad esaurimento del fondo individuato in 153.955,98 euro.

Una volta stabilita la graduatoria definitiva, individuati i beneficiari e l’ammontare delle rispettive agevolazioni, il Comune di Pisa rendiconterà la spesa al gestore Acque Spa. Il gestore procederà all’erogazione del contributo, mediante decurtazione in fattura, a partire dall’1 gennaio 2022. I beneficiari di una utenza indiretta (condominiale, aggregato o Apes) a seguito di graduatoria definitiva, dovranno contattare l’Ufficio Sociale del Comune di Pisa (050910611-214) per ricevere la comunicazione relativa all’importo del contributo concesso. Per qualsiasi informazione è possibile contattare l’Ufficio sociale ai seguenti indirizzi email: l.trebbi@comune.pisa.it; a.baronti@comune.pisa.it; oppure contattare il numero verde del Comune di Pisa 800981212.