Le borracce di 'Acqua Buona' a 500 allunni delle scuole di Buti

All’indomani della Giornata Mondiale dell’Acqua, che si celebra il 22 marzo di ogni anno, importante novità per i 500 alunni delle scuole del comune di Buti. A ciascuno di loro è stata consegnata una borraccia in alluminio, messa a disposizione da Acque nell’ambito del progetto Acqua Buona, che vede la stretta collaborazione tra amministrazione comunale, Istituto Comprensivo Iqbal Masih e gestore idrico del Basso Valdarno.

La parola d’ordine è sostenibilità, per un significativo passo in avanti verso la riduzione dell’utilizzo della plastica monouso, non solo all’interno delle scuole, ma anche in famiglia e nel tempo libero, con i bambini nel ruolo di testimonial d’eccezione. L’iniziativa è stata presentata mercoledì 23 marzo presso la scuola primaria Nelson Mandela, alla presenza della sindaca Arianna Buti, degli assessori Matteo Parenti (ambiente) e Francesca Di Bella (scuola), della consigliera alle buone prassi ambientali Elena Bagnoli e del presidente di Acque Giuseppe Sardu.

Grazie alle 'nuove generazioni', ipotizzando un consumo quotidiano di 0,5 litri d’acqua per ogni studente, in un anno la loro comunità riuscirà a risparmiare oltre 13 quintali di plastica, pari a 30 quintali di anidride carbonica equivalente. Non solo: a partire dal prossimo anno scolastico sarà possibile attivare la seconda parte del progetto Acqua Buona, che ha come obiettivo il consumo dell’acqua di rubinetto anche nel corso della refezione scolastica al posto di quella in bottiglia; acqua la cui qualità verrà ulteriormente garantita grazie a controlli analitici aggiuntivi svolti da Acque direttamente all’interno dei plessi.

"Con l'utilizzo delle borracce che vi sono state regalate oggi - sottolinea la sindaca Buti - contribuirete in modo importante alla riduzione dell'inquinamento causato dalle bottiglie di plastica: si stima che l'80% dei rifiuti presenti in mare sia costituito da plastica, di cui ben il 49% di plastica monouso, proprio quella delle bottigliette! Abbiamo la fortuna di vivere in un territorio ricco di sorgenti d'acqua, acqua buona che arriva ai nostri rubinetti portata da una rete idrica e da un acquedotto storico che sabato avrete la possibilità di visitare".

"L’acqua di rubinetto non è 'solo' potabile - aggiunge Sardu - ma anche buona da bere, disponibile 'a chilometro zero', controllata e sicura. Ogni anno nel nostro territorio Acque effettua decine di migliaia di campionamenti, per assicurarne la bontà e la sicurezza, raggiungendo un livello di conformità legislativa prossima al 100%. Dobbiamo dunque superare ogni pregiudizio attorno all’acqua di rubinetto e preferire, quando è possibile, comportamenti più sostenibili".