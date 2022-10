Mani negli zaini di due anziani turisti al Duomo: borseggiatrici colte sul fatto

Occhi aperti e azione puntuale in zona monumentale a Pisa per gli agenti del Nucleo Polizia di Prossimità della Polizia Municipale. Durante un apposito servizio di repressione del fenomeno dei borseggi e dei furti con destrezza, gli operatori, ieri 6 ottobre, sono intervenuti in soccorso di una coppia di anziani turisti scandinavi, presi di mira da due borseggiatrici. A venire arrestate con l'accusa di furto aggravato sono state una 64enne bosniaca, pregiudicata e senza occupazione, e una sua connazionale di 19 anni, incensurata.

GLi agenti hanno individuato e seguito le due nelle loro azioni. La più giovane, fingendo di stiracchiarsi, ha tentato di coprire con la propria sagoma le mosse dell'altra, che intanto, infilava le mani negli zaini delle vittime designate. Sono state subite bloccate. La più anziana è stata trovata in possesso della somma di denaro di 115 euro in banconote di vario taglio, delle quali lla donna non ha saputo giustificare la provenienza, probabile frutto dell'azione predatoria.

A seguito dell'arresto sono iniziati i tentativi di opporsi alle procedure. La più giovane ha provato a farsi passare per minorenne, ma, sottoposta immediatamente all'esame radiografico del polso, è stata confermata la maggiore età. L'altra ha accusato a sua volta un malore che, però, si è dimostrato del tutto insussistente dopo visita al Pronto Soccorso. Entrambe, dopo una notte in cella, sono state condotte questa mattina in udienza di convalida davanti al giudice, come disposto dal pubblico ministero.