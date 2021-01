Scuola: 24mila euro di buoni per l'acquisto di libri 

Il Comune di Pisa, nell’ambito delle Politiche giovanili, ha consegnato alle Scuole secondarie di secondo grado i buoni per l’acquisto di libri per rifornire le rispettive biblioteche scolastiche. I buoni, per un totale di 24.544 euro, sono stati suddivisi tenuto conto della popolazione studentesca e potranno essere spesi entro 12 mesi dalla consegna.

Gli istituti coinvolti sono Buonarroti - Santa Caterina ( 3.943 euro), Liceo Ulisse Dini (2.943 euro), Liceo Russoli - Ipsar Matteotti (5.886 euro), IS Galilei Pacinotti - Carducci (5.886, euro), IIS L. da Vinci Fascetti - Santoni Gambacorti (5.886 euro).

"A causa del perdurare dell’emergenza epidemiologica - spiega la vicesindaco Raffaella Bonsangue - gli studenti della Scuola secondaria di II grado, risultano particolarmente colpiti dalle misure di contenimento. In questa fase difficile abbiamo ritenuto la lettura come uno strumento di crescita personale, soprattutto per i giovani sempre più orientati al consumo digitale, e pertanto abbiamo voluto contribuire ad accrescere il patrimonio delle Biblioteche scolastiche, quale fondamentale ambiente di apprendimento. Nel rispetto dell’autonomia scolastica abbiamo chiesto agli istituti di utilizzare una parte dei contributi che abbiamo concesso per acquistare testi di educazione civica, in modo da formare cittadini consapevoli. Confidiamo in un utile apporto di questi titoli al patrimonio delle Biblioteche scolastiche anche per comprendere meglio le tendenze evolutive della cultura giovanile e per calibrare, in futuro, le politiche giovanili del Comune".

Ciascun istituto potrà acquistare i libri in un’unica soluzione per il valore riportato sul buono oppure in più soluzioni entro un anno dalla data di emissione. Ad ogni istituto è stata poi abbinata una libreria cittadina per la fornitura dei testi, tra la Blu Book di via Toselli, Stampacchia Enrico di piazza Cavallotti, Musetti di via Cavour, Libreria Pellegrini di via Curtatone e Montanara 5, Tra Le Righe di via Corsica. Per determinare l’abbinamento tra librerie fornitrici e istituti è stato effettuato il sorteggio.

"Quella del Comune - ha dichiarato la dirigente del Liceo 'Carducci', Sandra Capparelli - è un’iniziativa preziosissima: in un mondo come quello di oggi in cui i ragazzi sono sempre connessi leggere un libro significa regalarsi un momento importante di riflessione e la possibilità di viaggiare con la fantasia". Maurizio Berni, dirigente dell’Istituto di istruzione superiore 'Santoni' ha infine sottolineato come questa iniziativa sia doppiamente perché "consente di dare un piccolo sostegno anche alle imprese del territorio".